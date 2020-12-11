Teknoloji yazarı Ablak: Facebook’un sonu mu geliyor?

Teknoloji yazarı Ersu Ablak, Facebook'a açılan davaları hatırlatarak, "Federal Ticaret Komisyonu’nun New York Başsavcısı Letitia James önderliğinde açtığı davada Facebook’un pazar hakimiyetini son kullanıcıların aleyhine kullanarak, kendisine yönelik rekabeti ya zorla ya da para ödeyerek sonlandırdığı öne sürüldü. James, buna örnek olarak Instagram ve Whasapp satın almalarını gösteriyor ve bu firmaların Facebook’tan ayrılmaları gerektiğini söylüyor."ifadesini kullandı.

Ablak Yetkin Report'taki yazısında, "Eyaletlerin açtığı dava ise Facebook’un iş ortaklarını sömürmesi ve kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal etmesi üzerine. Bu davada yer alan Kuzey Carolina Başsavcısı Josh Stein umutlarının Amerika’daki sosyal medya ekosistemini yeniden düzenlemek olduğunu açıkladı. Dolayısı bu davalardan ilki Facebook’un satın almalar ve baskı yolu ile rekabeti önlemesi ve sonsuz büyümesini durdurmaya, diğeri de esas işine, yani veri satışını durdurmaya yönelik. Doğrusu insan kendisine sormadan duramıyor, bu noktaya bu şekilde gelinmesi şart mıydı? Mark Zuckenberg ve diğer Facebook yöneticilerinin bir şeyleri değiştirmesi için illa her ülke ile devasa problemlerin oluşmasını mı beklemek zorundaydılar?" değerlendirmesini yaptı.

Ablak yazısında şunları kaydetti:

"Emekleme aşamalarında dünyayı birleştirme potansiyelini gördüğümüz, açık fikirlerin platformu olacağını sandığımız ve insanlarda kolektif bilinci artıracağını hayal ettiğimiz sosyal medya platformları para kazanma hırsı ile tüm hayallerimizi boşa çıkarırken sadece Facebook değil, hepimiz çok önemli bir fırsatı kaçırıyoruz. Yeni bir çağ açmasını beklediğimiz yapılar, eski çağın tüm kötü özelliklerini yüklenip bizi yine devletlerin yüce gönlüne tabi bırakıyorlar.Halbuki bu yapılar değil miydi ulus devletlerin yerine insanların farklı türlerde organize olmasını sağlayacak? Eğer bu davalarda başarı sağlanırsa bambaşka bir sosyal medya anlayışı ile 2020’li yılları yaşayacağız. Belki de 2030’lu yıllara para kazanmak yerine insani değerleri önde tutan bir sosyal medya yapısı ile gireriz."