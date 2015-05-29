Teknoloji ürünü alanlara bankacı yüzü görmeden kredi veriliyor

Teknoloji marketleri 12 - 24 ay vadeyle ürün almak isteyenler için satış danışmanı yönlendirmesiyle ihtiyaç kredisi sağlıyor. Fiyatı 2 bin 900 lira olan akıllı telefon için bankacı görmeden bir kalemde 15 bin TL kredi alınabiliyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin’in İstanbul’un gözde alış veriş merkezlerinden birinde akıllı cep telefonu satın almak istediğinde satış elemanı ile yaşadığı diyalog bankacılık kanunlarına göre kesinlikle yasak olan bir uygulamanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu. Bir ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan banka müşterisinin normal bankacılık teamüllerine göre banka şubesinde bir bankacı ile gerçekleştirmesi gereken ihtiyaç kredisi sözleşmesi, bankacının görevini satış danışmanı yetkilendirilerek imzalatılıyor.

Bankacı farkı kalmadı

Satış danışmanının imzalattığı sözleşme ile 12 veya 24 aya varan vadelerde banka kredisi alma işlemi bankacılık lisansı ile işlem yapan bankalar ile teknoloji marketleri arasındaki farkı yok ederken, sektörde bazı bankalar bu tür uygulamalarla haksız rekabete ve bankacılık kesimine yönelik olumsuz algının artmasına yol açıyorlar.

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 Nisan 2015 itibarıyla ihtiyaç kredileri toplamındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.5 olduğunu açıkladı.

Kriz dönemlerinde bankaların sokaklarda açtıkları stantlarda kredi kartı pazarlaması ve vermesi olumsuz bir bankacılık olarak faaliyeti olarak tepki gösterilip eleştirilirken, sektör getirilen kısıtlamalardan sonra ihtiyaç kredilerinin teknoloji marketlerinde satış danışmanı üzerinden verildiği bir noktaya geldi. Böylece bankacı ile market çalışanı arasında hiç bir fark kalmadı.

Bir dakika içinde 15 bin TL’ye onay...

Mesajı attıktan bir dakika sonra banka tarafından aranan Kadife Şahin’in bankacıyla yaşadığı diyalog şöyle:

- Banka çalışanı: ...... ile mi görüşüyorum?

- Evet.

- Banka çalışanı: Bu konuşmalarımız hizmet kalitesinin arttırılması için kayıt altına alınıyor. Ben Suat. Kredi başvurunuz var. 15 bin liralık onaylandı.

- İyi de ben kredi başvurusunda bulunmadım. Telefon almak için .......’ya gittim.

- Banka çalışanı: Onlar bizim elemanımız...

- .........’da çalışanlar bankacı mı?

- Banka çalışanı: Evet...

- Faiz oranınız nedir?

- Banka çalışanı: 12 ay için 1.35.

- Ne kadar ödeyeceğim?

- Banka çalışanı: 3 bin lira için 1 yıl sonra 3 bin 335 lira ödeyeceksiniz. Kalan kredi miktarınızı da istediğiniz şubemizden gelip direkt bankamatik kartla alabilirsiniz...

Satış danışmanının

verdiği banka kartıyla işlem...

Ünlü bir teknoloji marketinde 2 bin 900 TL’ye satılan telefon için ise şu diyalog gerçekleşti:

- Satıcı: 9 ay taksitle alırsanız faiz yok.12 ay vade ile alırsanız banka kredisi ile almanız mümkün.

- Kredi nasıl olacak?

- Satıcı: Eğer .... banka kartınız varsa sizden peşin alacağız. Şifre verecegiz. O şifre ile banka size taksitlendirecek.

- 9 taksit normal fiyata alabiliyoruz.

- Satıcı: Evet.

- 12 ay vade nasıl olacak?

- Satıcı: (Bir .... bank yazılı bankamatik kart vererek) TC numaranızı yazıp .....’ye mesaj atın.

- Peki sözleşmeyi kiminle imzalayacağız, bankaya mi gideceğiz?

- Satıcı: Hayır bankaya gitmenize gerek yok bizim elemanlarımız size imzalatacak.

- İyi de siz bankacı değilsiniz ki cep telefonu satıcısınız. Nasıl bankacılık işlemi yaparsınız?

- Satıcı: Korkmayın bir şey olmaz, bu mesajı gönderin...