Teknoloji seks alışkanlıklarını değiştiriyor!

T24- Playboy dergisinin 28 yıl sonra yaptığı anket, sanal âlemin cinsellik alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koydu. Anketlere göre, 1983’te katılımcıların sadece yüzde 35’i topluma açık yerlerde sevişmek isterken, rakam günümüzde yüzde 76’ya çıktı. Anket, ayrıca kadın katılımcıların yüzde 70’inin partnerleri tarafından çıplak halde fotoğraflandıklarını, yüzde 50’sinin cinsel ilişki esnasında filme çekildiğini ortaya çıkardı.







Derginin okurlarının cinsel alışkanlıkların saptanması için hazırladığı ve internet sitesinde yayımlanan anketi 8 bin 2 erkek, 2 bin 1 kadın katıldı. Benzer bir araştırmayı 28 yıl önce yaptıklarını belirten dergi, anketin yenilenmesinin nedenini başka bir sitede karşılarına çıkan “İnterneti mi yoksa seksi mi tercih edersiniz?” sorusuna yüzde 35 “Kararsızım” cevabını vermesi olarak açıklıyor. 1983 yılındaki Macintosh bilgisayarın piyasaya sürülmesinden hemen önce yapılan ankette 65 bin 396 erkek ve 14 bin 928 kadın katılımcı yer almıştı. İki anket kıyaslandığında cinsellik konusunda ‘dijital’ devrimin yaşandığı sonucu ortaya çıkıyor.

Pornoya ilgi arttı

Playboy, AIDS ve Viagra’nın da cinsellikle ilgili alışkanlıkları değiştirdiğini söylese de, konuyla ilgili asıl devrimin internetin hayatımıza girmesiyle yaşandığını söylüyor. İnternette yayımlanan porno filmler sayesinde, artık bireyler daha az seks, daha çok mastürbasyon yapıyor. Porno filmlere ulaşmanın kolay olmasıyla, filmlere yönelik ilgi neredeyse yarı yarıya arttı; 1983 yılında yüzde 4O porno seyrettiğini söylerken, rakam günümüzde yüzde 78’e yükseldi. İnternet pornosu, misyoner pozisyonunun demode olmasını sağladı. Ankete göre çiftler porno filmlerde gördükleri farklı stilleri denemek konusunda istekli. Dergiye göre, internet pornosu, genital bölgedeki tüylerin de traşlanmasına neden oldu. 1983 yılında kadın ve erkek denekler, bikini bölgesine epilasyon yaptırmayı asla düşünmezken, günümüzde bu alanda ‘temizlik’ yapmak revaçta.

Kendi filmini kendin çek



Teknoloji alanındaki gelişmeler de, cinsellik konusundaki alışkanlıkların değişmesinde etkili oldu. 1983’te katılımcıların sadece yüzde 35’i yakalanma riskinin olduğu, topluma açık yerlerde sevişmek isterken, rakam günümüzde yüzde 76’ya çıktı. Anket, kadın katılımcıların yüzde 70’inin partnerleri tarafından çıplak halde fotoğraflandıklarını, yüzde 50’sinin cinsel ilişki esnasında filme çekildiğini de ortaya koydu. Dergi, teknolojik gelişmeler sayesinde, fotoğrafları tab eden üçüncü şahsın aradan çıkarıldığını ve çiftlerin bu yüzden bu konuda daha cesur davrandığını söylüyor. Akıllı telefonlar ve dijital kameralar sayesinde, film ve fotoğraflar anında bilgisayara yüklenebiliyor ya da ekrandan izlenebiliyor. İnternet pornosu hakkında daha derinlemesine bilgilere sahip olmak isteyen Playboy, araştırma şirketi Harris’e bir anket hazırlattı. ABD’de yapılan ve 2 bin 310 kişinin katıldığı ankette, kadınlar daha muhafazakâr çıktı. Araştırmaya katılan bin 100 kadından sadece yüzde 4’ünün bilgisayarında, porno arşivi var.