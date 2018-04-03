T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

“Teknoloji hisseleri gerçek dünyada değildi, düzeltme daha yeni başlıyor”

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan büyük kayıpları değerlendiren Para ve Mali Kurum Forumu olarak bilinen OMFIF’in İdari Direktörü David Marsh, teknoloji sektöründe hisse fiyatlarının gerçek dünyada olma

03 Nisan 2018 19:12

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan büyük kayıpları değerlendiren Para ve Mali Kurum Forumu olarak bilinen OMFIF’in İdari Direktörü David Marsh, teknoloji sektöründe hisse fiyatlarının gerçek dünyada olmadığını, düzeltmenin daha yeni başladığı konusunda uyardı.

CNBC’de yer alan habere göre geçtiğimiz hafta başlayan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon gibi teknoloji devlerine Twitter’dan gönderdiği imalarla devam eden teknoloji hisselerindeki satış dalgası sadece bir başlangıç ve fiyatlar zaten uzun süredir gerçekçi değildi.

Para ve Mali Kurum Forumu OMFIF İdari Direktörü Marsh, “ABD’de ve dünyanın geri kalanındaki tüm teknoloji hisseleri biraz İngiliz Kraliyet Ailesi gibidir; önce bir büstün üzerine koyarsınız, harikadırlar. Ertesi gün de bu heykeli yıkarsınız” dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu teknoloji hisselerinden bazıları zaten stratosferik düzeylere gelmişlerdi ve gerçekçi bir eğilimde değillerdi. O yüzden de bu bay Trump\'ın bir twitter paylaşımı olsun ya da yoldan çıkarak insan öldüren bir araç olsun, satılması için hayli sebep olan hisseler; bence, düzeltme daha yeni başladı.”

Facebook’taki veri skandalı, üretimle ilgili sorunlar, Google’ın sürücüsüz aracının geçirdiği kaza ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sektörlerde yıkıcı etki yapan Amazon gibi şirketlere Twitter’dan yaptığı göndermeler birleşerek teknoloji hisselerini son iki haftadır baskılamaya devam etti.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftanın ilk gününde iki ayın en düşük düzeyine gerilerken, S&P teknoloji sektörü günü yüzde 2.48’lik kayıpla kapattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıNisan DHAABDParaMali Kurum ForumuOMFIFinDirektörü David MarshCNBCdeABD Başkanı Donald Trumpın AmazonTwitterdanMali Kurum Forumu OMFIFDirektörü MarshKraliyet AilesiErtesiTrumpGoogleınABD Başkanı Donald

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24