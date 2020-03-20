Teknoloji devlerinin Koronavirüs kaybı 1.3 trilyon dolar

CNBC'nin haberine göre; Koronavirüs salgını sonrası düşüş trendine giren borsalardan nasibini teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de aldı. 'MAGA' olarak anılan Microsoft, Apple, Amazon ve Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Facebook'un değer kaybı 1.3 trilyon doları geçti.

Söz konusu değer kaybından sonra trilyon dolarlık şirketler sayısı da azaldı. Bu 5 şirketten sadece Apple ve Microsoft 1 trilyon dolar bandının üzerindeki yerini koruyabildi.

Online alışveriş platformu Amazon’un ve Microsoft’un kurulduğu Seattle ve Apple ve Alphabet’in merkezlerinin yer aldığı San Francisco ABD’de salgından en çok etkilenen bölgeler arasında gösteriliyor.

Koronavirüs salgınana karşı bir dizi önlemler alan bu firmalar çoğu mağazasını kapatmış ve çalışanlarına evden çalışma tavsiyesinde bulunmuştu.