Teknoloji devleri ODTÜ'de buluşuyor

Ar-Ge Topluluğunca 11-12 Martta düzenlenecek ''Ar-Ge Günleri''nde, Türkiye'nin önde gelen firmaları ve ODTÜ'nün prestijli teknoloji projeleri sergilenecek.



ODTÜ Ar-Ge Topluluğu üyelerinden Orçun Eser, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlikte, kamu ve özel sektörün yöneticileri, çalışanları, üniversitelerin öğretim üyeleri ve genç beyinlerin bir araya geleceğini söyledi.



Bu yılki ekonomik mali krize rağmen etkinliğin daha geniş boyutta planlandığını anlatan Eser, bu kapsamda ODTÜ akademisyenleri ve firmaların Ar-Ge projelerini sergilerken, Türkiye'den bilim insanları ve uzmanların sunumlar yapacağını, söyleşiler düzenleyeceğini bildirdi.



Eser, etkinliğin 11 Martta açılış konuşmaları ile başlayacağını, 12 Martta doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan'ın ''Renkleri Görmeden Rengarenk Dokunabilmek'' isimle söyleşisiyle son bulacağını belirtti.



Ar-Ge Günleri'nde katılımcıların, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin projelerini yakından tanıma imkanı bulacağını vurgulayan Eser, ''ODTÜ bu etkinliğiyle Ar-Ge kapılarını açıyor. Başkentte yaşayan üniversite öğrencilerini ve teknolojiye ilgi duyan herkesi etkinliğimize davet ediyoruz'' dedi.

