T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Teknoloji devi, binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Japon teknoloji devi Toshiba, yeni yapılanma kapsamında birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

08 Kasım 2018 18:46

Japon teknoloji devi Toshiba, birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu açıklama ardından şirketin hisseleri yüzde 13'e varan değer artışı yaşadı.

uzmanpara.milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, 143 yıllık geçmişe sahip Japon teknoloji devi Toshiba yeni yapılanma kapsamında birçok varlığını satacağını ve 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. 

Şirket yaptığı açıklamada, İngiltere'deki nükleer enerji birimini ve ABD'deki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) birimini satacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca beş yıl sürecek yeniden yapılanma kapsamında 7 bin kişinin işine son verileceğine de yer verildi.

Yapılan açıklamanın yatırımcılar arasında şirkete yönelik güveni artırmasının etkisiyle Toshiba'nın hisseler yüzde 13'e varan değer artışı gördü.

ETİKETLER

Toshibajanponyadevişten çıkarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24