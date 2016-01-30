Teknoloji Bakanı: Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan lazer silahı geliştiriyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında "Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi" ile ilgili yapılan çalışma hakında bilgi vererek, "Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan proje ile milli lazer sistemlerini, altyapılarını ve lazer silahını geliştiriyoruz" dedi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; "Yüksek Güçlü Lazer Sistemi" kapsamında MSB’nin sağlayacağı 120 milyon TL bütçeyle 6 yıl içinde iki adet lazer sistemi geliştirilecek. Lazer sistemi, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve havan mühimmatlarına karşı kullanılabilecek.

Bakan Işık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. TÜBİTAK enstitülerinde başta savunma sanayi olmak üzere, kritik teknolojilerde birçok proje yürüttüklerini belirten Işık, şöyle devam etti:

“TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde geliştirdiğimiz Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba ve Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmatın (SOM) seri üretimine başladık. Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi ile milli lazer sistemlerini, altyapılarını ve lazer silahını geliştiriyoruz. Yazılımlarınız milli olmazsa, savunma sanayii projeleriniz de milli olamaz. Bu nedenle yerli uçak, helikopter, gemi gibi araçlarımızda beyin işlevi gören Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’ni geliştirdik.”

Işık, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) milli kanser ilacı ve gribe karşı pandemik ilaç projelerini yürüttüklerini de söyledi.

120 Milyon TL

Edinilen bilgiye göre, yüksek güçlü lazer sistemi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’nın sağlayacağı 120 milyon TL bütçeyle 6 yıl içinde iki adet lazer sistemi geliştirilecek.

Lazer sistemiyle kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefler algılanacak, izlenecek ve lazerle etkisiz hale getirilecek. Proje kapsamında geliştirilecek sistem, insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzeleri ve havan mühimmatlarına karşı kullanılabilecek. Söz konusu lazer silahının önemli ve kritik bileşenlerinin milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında lazer kaynağı, tamamen yurtiçi yetenekler kullanılarak geliştirilecek.

Yerli oto 2018’de

Işık, bütçe sunumunda yerli otomobil çalışmalarına da değindi. TÜBİTAK’taki çalışmalar sonucu, 4 farklı prototip araç üretildiğini hatırlatan Işık, yılın sonuna kadar en az 30 adetlik test filosu oluşturmayı, 2018’in haziran ayı gibi aracın tanıtımını yapmayı ve 2020’den önce de seri üretime geçmeyi planladıklarını tekrarladı. Işık, proje kapsamında öncelikle menzili artırılmış elektrikli araç geliştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Bursa’da Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulacağı 4 bin 300 dönüm arazinin tahsis ve kamulaştırma işlemlerini tamamladıklarını, ilk olarak fren test pistinin inşaatına bu yıl içinde başlayacaklarını kaydetti. Işık, yerli dizel motor üretmine yönelik Motor Mükemmeliyet Merkezi kurmak için de Karapınar ve Filyos’ta bu yıl yatırımcılara yer tahsisi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gündem ‘Sanayi 4.0’

Gebze’de 3 milyon metrekare alana kurulacak Bilişim Vadisi’nin, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olmaya aday olduğuna işaret eden Işık, vadide altyapı çalışmalarının tamamlandığı 1. etapta 55 bin metrekarelik üst yapı inşaatının da haziran ayında bitirileceğini söyledi.

“Sanayi 4.0” devrimini, yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3-D yazıcılar, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini anlatan Işık, 2020’li yıllara damga vuracak yeni nesil sanayi devrimi için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

TÜRKSAT 6A yolda

Işık, “İlk milli yer gözlem uydumuz olan GÖKTÜRK 2 ise uzaydaki 3. yılını başarıyla tamamladı. Göktürk 2’yi daha da geliştirerek, metre altı çözünürlüğe sahip bir yer gözlem uydusu için çalışmalara başladık. Yer gözlem uydularımız için başlattığımız Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi’ni de 2019’da tamamlayacağız. İlk milli haberleşme uydumuz olacak Türksat 6A’yı da 2020’den önce uzaya fırlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.