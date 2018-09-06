Teknoloji bağımlısı nesil mutasyona gebe

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ÇOÇUK Sağlığı Uzmanı Dr. Alper Özkılıç, anne adaylarının hamilelik döneminde elektronik cihaz kullanımının, bebek üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekti. Radyasyon sonucu ilerleyen yıllarda ebeveynlere benzemeyen (mutasyona uğramış) çocukların dünyaya gelebileceğini belirten Özkılıç, \"Anne adayı sigarayı bıraktığı gibi bu dönemde teknolojik cihazlardan da uzak durmalı\" dedi.

Gelişen teknoloji 7\'den 70\'e tüm insanları etkisi altına aldı. Konuşmayı öğrenmeden anne karnında teknolojiyle tanışan yeni nesil tehlike altında. Teknoloji bağımlılığına kadar giden bu tablonun temellerinin anne karnında atıldığına dikkat çeken Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Elektronik cihazların özellikle hamileliğin ilk 3 ayında bebeğin organ gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, \"Teknolojik cihazların anne karnındaki bebekte yarattığı mutasyon, anne ve babaya benzemeyen nesillerin dünyaya gelmesine neden oluyor\" diye konuştu.

\'YENİ GENLER ORTAYA ÇIKIYOR\'

Gelecek nesillerin tehlike altında olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, \"Embriyo anne karnında önce anne ve babanın genetiğine benzer kromozomlar taşıyor. Bu kromozomlar eğer bu tür teknolojik cihazlardan yayılan radyasyondan etkilenirse kromozomlarda birtakım genetik değişiklikler oluşuyor. Bu değişiklikler sonucunda anne ve babaya benzemeyen yeni genler ortaya çıkabiliyor. Çocuğun yapısında ileriye yönelik potansiyel risk oluşturan değişiklikler oluşuyor\" dedi.

\'KATARAKTAN LÖSEMİYE BİRÇOK HASTALIĞIN NEDENİ\'

Teknolojik cihazların yaydığı radyasyonun deri hücreleri ile üreme, sinir ve beyin hücrelerini olumsuz etkilediğini ifade eden Alper Özkılıç, çocukta görülebilecek hastalıkları şöyle sıraladı:

\"Radyasyon çok hızlı çoğalan hücrelerin olduğu organlarda etkisini gösteriyor. Bunlar deri hücreleri, üreme hücreleri (kadınlarda yumurtalık, erkeklerde sperm hücreleri), göz, sinir kökenli hücrelerimiz, beyin hücrelerimiz bunlar en çok bu ışınlardan etkilenen hücreler. Bu zararlı ışınlarla etkileşim sonucu hızlı ve akut bir etkileşim olmasa bile uzun vadede çıkabilecek hastalıklar deride kanser, beyinde tümör, gözde katarakt, üreme hücrelerindeki etkileşime bağlı kısırlık, kemik iliğindeki hücreler nedeniyle anemi ve lösemiye rastlıyoruz. Teknolojik cihazlar bu hastalıklar açısından risk oluşturuyor.\"

\'İLK 3 AY CEP TELEFONUNDAN UZAK DURUN\'

Hamilelikte anne adayı için ilk 3 ayın öneminin altını çizen Özkılıç, saç kurutma makinesinden dahi uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

\"Anne adayları bu dönemde cep telefonundan da uzak durmalılar\" diyen Özkılıç, \"Onun dışında evde radyoaktif ışın yayan kablosuz modem veya WiFi cihazlarının kapalı tutulması gerekiyor. Evdeki diğer bireyler de cep telefonu kullanıyorsa annenin uyuduğu yatak odasında bu telefonları bırakmamalılar. Annenin etkilenmemesi adına gece yatarken telefonları kapatmalılar. Çünkü bu durum annenin karnında gelişmekte olan bebeğin yeni yapılanan organlarına yönelik hastalık oluşumuna neden olabilir. Anne adayları hamilelik dönemlerinde nasıl ki sigarayı bırakıyorsa tablet, bilgisayar gibi radyasyon yayan elektronik cihazlardan bu dönemde uzak durmalılar. Ev cihazları arasında en zararlı olanları da saç kurutma makineleri. Anne adaylarını saç kurutma makinelerini de kullanmamaları konusunda uyarıyoruz\" ifadelerini kullandı.

HANGİ YAŞTA KAÇ SAAT KULLANILMALI?

Özkılıç, çocuğun ise dünyaya geldikten sonra ilk 3 ay boyunca bu cihazlardan uzak durmasını söyledi. Özkılıç, ailelerin 4-7 yaş arasındaki çocuklarına günde bir saat, 7-12 yaş arasına 2 saat, 12 yaş ve üzerindeki çocuğa ise günde 3 saati geçmemek şartıyla izin vermeleri gerektiğini belirtti.

\'ÇOCUKLARINIZA MASAL OKUYUN\'

Çocukların teknolojik cihazlardan uzak durması için ailelerin onlarla birlikte yapabileceği aktiviteler konusunda önerilerde bulunan Özkılıç, \"Ebeveyn ile çocuğun birebir iletişim halinde olacağı görsel ve işitsel oyunlar, masal kitapları çocuğun gelişimini olumlu etkileyecektir. Çünkü çocuk anne ve baba ile devamlı iletişim halinde olduğu zaman çocuğun ebeveyne olan güveni nedeniyle olayları algılama yeteneği daha çok artar\" dedi.



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