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Teknoloji bağımlılığına karşı bilek güreşi yaptılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da İnegöl Belediyesi, çocuk ve gençlerin teknoloji ve internet bağımlısı olmamaları için etkinlik düzenledi

14 Ocak 2019 17:15

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'da İnegöl Belediyesi, çocuk ve gençlerin teknoloji ve internet bağımlısı olmamaları için etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan gençler, bilek güreşi, masa tenisi, okçuluk, voleybol ve langırt gibi etkinliklerle vakit geçirdi.
İlçedeki çocuklarla gençlerin teknoloji ve internet bağımlısı olmalarının önüne geçmek için çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi\'nde (DOSTUM) \'Sanala bağlanma spora bağlan\' adlı etkinlik düzenledi. Etkinlikte, elektronik cihazları bir kenara bırakan çocuk ve gençler, bilek güreşi yaptı, masa tenisi, voleybol ve langırt oynadı, ok attı.
Çağın getirdiği sorunların başında teknoloji bağımlılığı ve hareketsizliğin olduğu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, \"Özellikle teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı artık bugün bir madde bağımlılığını da geçmiş durumda. Yılın 365 günü vatandaşlarımız her an buraya gelerek DOSTUM\'un imkanlarından faydalanabilir. Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizde biliyorsunuz sivil havacılık, yamaç paraşütü, okçuluk, doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık, motosafari, bisiklet, oryantiring, balıkçılık, ATV safari, motokros, offroad, deniz bisikleti gibi 13 ayrı branş yer almakta. Kim kendine hangi branşı daha yakın görüyorsa onlardan faydalanabilir\" dedi.

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