'Teknoloji bağımlılığı çağın hastalığı'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, teknolojiyle birlikte bağımlılık türlerinde yenilikler yaşandığını belirterek, \"Teknolojik bağımlılık insanları yalnızlaştırıyor. Kişiler arası iletişim sanaldan yürüyor\" dedi.

Teknolojik ürünlerdeki gelişimle birlikte, insan hayatında büyük bir rol oynadığını anlatan Mehmet Aslanbaba, ailelerin bu konuda büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Teknolojik bağımlılıkla kişilerin yalnızlaştığının altını çizen Aslanbaba, \"Tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları gibi ürünlerle çocuklar henüz konuşmayı öğrenmeden tanışıyor. Teknolojiyle büyüyen çocuklar kendilerini sanal ortama bağlıyor. Ancak anne ve babalar teknolojik bağımlılığın psikolojik rahatsızlıklara neden olduğu konusuna bilinçli değiller\"dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından teknolojik bağımlılığın kontrol altına alınması için çalışmalar yapıldığını anlatan Aslanbaba, \"Anne-babaların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Teknoloji sadece işimizi gören bir yer olarak görülmelidir. Çocukları teknolojik bağımlılığa itmek doğru değildir\"diye konuştu.



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