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Yaşam

Teknoloji bağımlılarına 'dijital detoks' kampı

ABD'de bir şirket de müşterilerine yani teknolojiden arınmış bir tatil programı sunmaya başladı

04 Nisan 2013 14:56

ABD'de teknoloji bağımlılığı için internetsiz kamplar oluşturuldu. Camp Grounded isimli bir şirket de müşterilerine "Dijtal Detoks" yani teknolojiden arınmış bir tatil programı sunmaya başladı.

Kaliforniya'daki Anderson Vadisi'nde düzenlenen kamplarda, kamp boyunca müşterilerin yanlarına cep telefonları dahil teknolojik cihazlar almalarına izin verilmiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şirket hafta sonlarını kapsayan turlarında kişi başı 305 dolar alıyor. Kampta eğlence kriterleri 1970'lerin oyunlarına göre belirleniyor. Örneğin, saklambaç oynanıyor.

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