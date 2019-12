-TEKNOGİRİŞİMCİ GENÇLERE MÜJDE ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvuru süresinin sona erdiğini, 2011 yılı için 776 genç girişimcinin 100 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvurduğunu bildirdi. Ergün, ''Torba Yasa'ya 2011 yılı teknogirişim desteği için 30 milyon lira bütçe koyduk, bu yıl 300 genç girişimcimizi destekleyeceğiz'' dedi. Bakan Ergün, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Türkiye'nin teknoloji kapasitesini artırmaya büyük önem verdiklerini ifade etti. Teknoloji kapasitesi derken, teknoloji kullanma kadar, teknoloji üretmeye de vurgu yaptıklarını belirten Ergün, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu hedeflere ulaşmak için, Türkiye'nin üretim yapısı içinde ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmak gerektiğini vurgulayan Bakan Ergün, şunları söyledi: ''Sanayi stratejimizin hedefi de Avrupa ve Avrasya'nın üretim ve teknoloji üssü olmaktır. Bakanlık olarak, sanayicilerimize ve girişimcilerimize bu konularda önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Ar-ge Kanunu, San-Tez Programı, Teknopark uygulamaları ve KOSGEB destekleriyle teknoloji üreten faaliyetleri destekliyoruz. Bakanlığımızın programları içinde en çok önemsediğimiz programlardan birisi de Teknogirişim Sermayesi Desteği programıdır. Zira bu program, ülkemizin iki önemli sorunu olan yenilikçilik ve girişimciliğe aynı anda cevap üretmektedir.'' -''EN DOĞRU ADRES GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRMEK''- İş gücüne katılımın sürekli arttığı bir demografik yapıda hem yeni gelenlere iş bulmak hem de mevcut işsiz stokunu eritmek için en doğru adresin girişimciliği geliştirmek olduğunu belirten Ergün, Teknogirişim Sermayesi Desteği'nin, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini amaçladığını ifade etti. Bu programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin başvurabildiğini belirten Ergün, böylece genç, nitelikli ve parlak zihinlerin teknoloji odaklı fikirlerini önce projelere, sonra da ürüne dönüştürmelerine imkan sağladıklarını anlattı. Bu kapsamda, projesi desteklenmeye uygun bulunan girişimcilere 100 bin lira hibe desteği sağlandığını belirten Ergün, ''Kendilerine teknoparklarda iş yeri de tahsis ediyoruz. Firmanın kurulmasını müteakip başlayan destek ödemeleri, belirli bir iş planına uygun olarak ödenmektedir. Bakanlık olarak, 'parayı verdik, gerisiyle ilgilenmeyiz' gibi bir anlayışla hareket etmiyor, sonuna kadar destekliyoruz'' diye konuştu. -''GENÇLERİN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR''- İlk kez 2009 yılında uygulanmaya başladıkları projeye, gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Bakan Ergün, şunları kaydetti: ''2009 yılında 159 başvuru almış, 78 tanesini desteklemiştik. 2010 yılında ise başvuru sayısı 724'e yükselmiş ve 102 proje desteklenmiştir. Geçen yıl, son derece başarılı projelerin arasında 102 tanesini seçmek son derece zor olmuştu. Programa geçtiğimiz yıl, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görmüş 31 genç arkadaşımızın başvuru yapması, programın beyin göçünü tersine döndüren bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Desteklenen projeler ağırlıklı olarak enformasyon, bilişim, elektrik-elektronik, kimya, tıp ve makine gibi kritik sektörlere aittir. Bu projeler, 48 farklı üniversiteden mezun öğrencilerimize aittir. Bugüne kadar destekten yararlanan arkadaşlarımızın çalışmaları da başarıyla ilerlemektedir. Arkadaşlarımız şu an çalışmalarını 20 farklı şehrimizde sürdürmektedir. 2009 yılındaki 78 girişimcimizden 3 tanesi patent almış, 20 tanesi ise ürününü ticarileştirmiştir. 2010 yılında destekten yararlanan arkadaşlarımızın da prototip üretme çalışmaları devam etmektedir.'' -''2011 İÇİN 776 BAŞVURU YAPILDI'' Sanayii ve Ticaret Bakanı Ergün, 2011 yılı için Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başvuru süresi 24 Aralık 2010 itibarıyla sona erdiğini belirterek, gelecek yıl için 776 proje başvurusu yapıldığını bildirdi. 2011'de destekleyecekleri genç teknogirişimci sayısını 100'den 300'e çıkardıklarını belirten Ergün, bunun için TBMM'nin gündeminde bulunan Torba Yasa'ya 30 milyon lira bütçe koyduklarını dile getirdi. Bakan Ergün, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'ndaki amaçlarının Türkiye'nin de küresel markalar çıkarması olduğunu ifade ederek, ''Bugün milyar dolar seviyesinde değeri olan Microsoft, HP ve Google gibi bir çok firma, cesur ve fırsatları avantaja çevirme yeteneği olan genç girişimciler tarafından kurulmuştur. Peki bu ülkenin gençlerinden bir Bill Gates neden çıkmasın? Bu ülkenin Oracle veya Dell gibi küresel firmaları niçin olmasın? Bu program aynı zamanda ülkemizde beyin göçünü tersine çevirmeye de başlayan bir programdır'' dedi.