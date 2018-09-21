Teknofest ayakları yerden kesti

Enver ALAS - İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, birbirinden heyecanlı etkinlikler, gösteriler ve yarışmalarla devam ediyor. Ayakları yerden kesen \'dikey rüzgar tüneli\' ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı\'nda havacılık tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatıyor. Bunlardan biri festival alanına kurulan \'diker rüzgar tüneli\'... Dikey rüzgar tüneli, çelik platform üzerine kurulmuş, altında bulunan jet pervanesinin sağladığı yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatıyor. 8 metre yüksekliğinde, 25 metre çapındaki dikey rüzgar tüneli platformu eğitim ve eğlence amaçlı 5-6 metre yüksekliğe kadar insanları havada tutuyor. Aynı anda 3 kişinin gösteri yapabildiği rüzgar tünelinde saatte yaklaşık 20 kişi 3\'er dakikalık eğlenceli amaçlı uçuş gerçekleştirebiliyor.

\"KUŞLAR GİBİ ÖZGÜRDÜLER\"

Ayakları yerden kesen etkinlikte, ziyaretçiler adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Dikey rüzgar tünelinin çok heyecan verici ve bir o kadar da eğlenceli olduğunu söyleyen Burcu Karadağ, \"Tünele ilerlemek için başta korktum. Ancak içine girdikten sonra kendinizi inanılmaz özgür hissediyorsunuz. Bacaklarım halen daha titriyor. Ama kendimi de kuş gibi hissediyorum\" diye konuştu. Muhammet Akyüz ise uçmanın müthiş bir duygu yaşattığını belirterek, \"İlk defa böyle bir şey denedim. İnsan, \'kuşlar gibi uçabildiğini\' düşünüyor ve özgür oluyor. Çok zevk aldım\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)