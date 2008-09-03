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Tekno-fobik ünlüler

Çevre temizliğinden, açlık çeken çocuklara yardıma kadar herkese örnek olan bazı ünlüler, teknolojiden uzak duruyor.

03 Eylül 2008 03:00

Ünlü isimlerin birçok konuda başı çekmesine artık alıştık. AIDS için para toplanması, yağmur ormanları veya sokak hayvanları için gösteri yapmak onların işi... Peki, her konuda bu kadar göz önünde olmaya alışkın ünlülerin teknoloji konusunda isteksiz olduğunu öğrenmek sizi de şaşırtır mı? Mesela ABD Başkanı George Bush'un bir elektronik posta adresi yok. Angelina Jolie ise dizüstü bilgisayarını kullanmak için Brad Pitt'ten yardım alıyor. Elton John, bilgisayar kullanmadığı için mektupları eliyle yazıyor.

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