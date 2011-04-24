Teknik liselilere ikinci sınav şoku





T24- Danıştay, teknik lise mezunlarının daha önce tek sınavla girebildiği teknoloji fakültelerinde bundan sonra lisans yerleştirme sınavı puanının geçerli olmasına karar verdi. Teknik liseliler 2 ay içinde ikinci bir sınava girecek.



YÖK'ün internet sitesinden duyrulan Danıştay kararına göre, teknoloji fakülteleri içinde yer alan mühendislik prgramlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrenci ve mezunlarının YGS-1 puanı ile kabul edilmesine ilişkin yürütmeyi durdurdu.

Karara göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrenci ve mezunları, teknoloji fakültelerine girmek isterse lisans yerleştirme sınavına başvurmaları gerekecek.

Danıştay, konuyu Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin 2010 yılında açtığı dava ile gündemine aldı. Teknik eğitim fakülteleri 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kaptılarak yerlerine içinde mühendislik bölümleri de olan teknoloji fakülteleri kurulmuştu.

TMMOB, Danıştay'a açtığı davada bu fakültelerde okuyanların teknik anlamda mühendis sayılamayacağını öne sürmüştü.

Bu davayı karara bağlayan Danıştay, normal lise mezunlarının da bu fakülteleri tercih edebileceğine dikkat çekerek adaletsizliği kaldırmak için tüm adaylara ikinci sınavı şart koştu.

Karar yaklaşık 170 bin meslek liseli öğrencide şok etkisi yarattı zira öğrenciler iki ay gibi kısa süre içinde sınava hazırlanmak zorunda.

Kararı eleştiren eğitimciler de YÖK'ün daha önce aldığı kararın hatalı olduğuna dikkat çekiyor. Eğitimciler, öğrencilerin iki ayda hiç görmedikleri matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji derslerine çalışmak zorunda kalacağını belirtiyor.