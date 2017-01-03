Teknik heyetin beğendiği Sidiki Maiga bütçeye takıldı

Real Madrid ve Ajax gibi takımları geri çeviren Malili yıldız Sidiki Maiga, teknik heyetin olumlu rapor vermesine karşın ‘bütçeye’ takıldı.

Florya'da transferi son gün iptal edilen Maiga'nın konuşulmayan transfer süreci ise oldukça ilginç detaylarla dolu.



amkspor'dan Alper Mert'in haberine göre; 2015'te Şili'de düzenlenen U17 Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Maiga'ya Galatasaray'dan önce Avrupa'nın en iyi scout sistemine sahip olan Ajax davette bulundu.



Mali'den Ajax'a gitmek için yola çıkan Maiga son dakikada Türkiye uçağına binerek soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.

Antrenmanlarda çok iyi performans sergileyen Malili genç futbolcu için teknik heyet de olumlu görüş bildirdi.

Ancak son dakikada Galatasaray sözleşme imzalamaktan vazgeçti ve Real Madrid'e, ‘Hayır' diyen Maiga bu haber sonrası büyük bir şok yaşayarak ülkesine geri döndü.