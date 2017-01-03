T24 LogoT24 Logo
Spor

Teknik heyetin beğendiği Sidiki Maiga bütçeye takıldı

Galatasaray, Florya'da antrenmanlara çıkan Malili Maiga transferinden vazgeçti

03 Ocak 2017 12:13

Real Madrid ve Ajax gibi takımları geri çeviren Malili yıldız Sidiki Maiga, teknik heyetin olumlu rapor vermesine karşın ‘bütçeye’ takıldı.

Florya'da transferi son gün iptal edilen Maiga'nın konuşulmayan transfer süreci ise oldukça ilginç detaylarla dolu.

amkspor'dan Alper Mert'in haberine göre; 2015'te Şili'de düzenlenen U17 Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Maiga'ya Galatasaray'dan önce Avrupa'nın en iyi scout sistemine sahip olan Ajax davette bulundu.

Mali'den Ajax'a gitmek için yola çıkan Maiga son dakikada Türkiye uçağına binerek soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.

Antrenmanlarda çok iyi performans sergileyen Malili genç futbolcu için teknik heyet de olumlu görüş bildirdi. 

Ancak son dakikada Galatasaray sözleşme imzalamaktan vazgeçti ve Real Madrid'e, ‘Hayır' diyen Maiga bu haber sonrası büyük bir şok yaşayarak ülkesine geri döndü.

ETİKETLER

Sidiki MaigaGalatasaraytransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24