Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Juventus'un bu sabahki antrenmanına katılmayan ve Manchester City'ye gideceği iddia edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili teknik direktör Massimiliano Allegri’den açıklama geldi.

Yarın Empoli'ye karşı oynanacak maç öncesi açıklama yapan Allegri, "Ronaldo dün bana artık Juventus ile oynama niyetinde olmadığını söyledi. Bu nedenle yarınki maç için de kadroda yer almayacak" dedi.