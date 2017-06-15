Teknik direktörlerini 25-0 kazandıkları maçtan sonra kovdular

İspanya'da alt yaş grubu takımı olan CD Serranos, Benicalap C kulübü karşısında 25-0 kazandığı maç sonrası rakibe saygı göstermediği gerekçesiyle teknik direktörünü kovdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 11 yaş grubunda mücadele eden ekibin öğrencilerinin "rakibe saygı" duymayı öğrenmeleri gerektiği belirtilirken, yapılanın saygısızlık olduğu vurgulandı.

CD Serranos'un her iki dakikaya bir gol sığdırdığı ve ilk yarısı 15-0 biten maçta takımın atak yapmayı kesmesi gerektiğini söyleyen yönetim, "Biz burada değerler öğretiyoruz. Bunlardan birisi de rakibe saygı duymak ve bugün olanlar kabul edilebilir değil" açıklamasını yaptı.