Yedek kulübesi bu kez ateş yakarak ısındı

Sibirya soğuklarının etkisiyle hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Muş’taki Kadınlar Bölgesel 3. Ligi’ndeki futbol maçında, yedek kulübesinde bekleyen sporcular üşüyünce tribündeki taraftarlar gibi ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kadınlar liginin kışın oynanmasının işkece olduğunu belirten Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan "Bayanlar liginin kışın oynanmaması için başvuracağız" dediği aktarıldı.

Radikal'in haberine göre Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait sentetik sahada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bayanlar Bölgesel 3. Ligi'nde mücadele eden Kartal Spor ile Yağmur Spor karşılaştı.

İki kulübün yedek futbolcuları üzerine örttükleri battaniyeye rağmen üşüyünce tribünlerdeki taraftarlar gibi yedek kulübesinin önünde yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle az sayıda taraftarın izlediği maçı izleyen ASKF Başkanı Kemal Türkan, bu soğuklarda maçların yapılmasının büyük bir eziyet olduğunu söyledi. Bayanlar liginin kış mevsiminde oynanmaması için başvuracaklarını anlatan Türkan, şöyle dedi: "Bayanlar Bölgesel Futbol 3. Lig'de mücadele veren Kartal Spor ile Yağmur Spor karşılaştı. Her iki takım da Muş'un güzide takımlarından. Fakat çok zor şartlarda futbol maçları yapılıyor. İki gün öncede sayın valimize brifing dosyası verdik. Futbol Federasyonu ve Konfederasyonun Yönetim kuruluna üye olmam nedeniyle federasyonda da bunu dile getireceğiz. Çünkü bayanlar Lig'inin bu mevsimlerde oynatılması bana göre işkence."

Soğuk havada ateş yakarak ya da üstlerine Kızılay'dan aldıkları battaniyeleri örterek ısınmaya çalışan kız sporcular için klimalı yedek kulübeleri yapılabileceğini anlatan Türkan, şöyle konuştu:

"Futbolcuların yeşil sahalarda ateş yakarak ısınması çok kötü bir görüntü. Bu anlamda Kızılay Başkanımızdan da battaniye almıştık bu arada kendisine de teşekkür ediyoruz. Statlarımız çok standartlara uygun değil. Isınma şartları çok zor. Kış mevsimi ama böyle özel ısınma aletleriyle, klimalarla yedek kulübelerinde en azından erkek liglerinde olmasa bile Bayanlar Lig'inde olması mutlaka şart diye düşünüyorum."

"Kulübede bir süre bekleyince donmaktan korktuk ve ateş yaktık"

Karton, gazete ve odunla yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışan Muş Yağmur Spor futbolcularından Hacer Doğan, "Kulübede bir süre bekleyince donmaktan korktuk ve ateş yaktık" dedi.

Türkiye'de kadın sporculara pek ilgi gösterilmediğinden yakınan Muş Kartal Spor oyuncusu Dilek Er de, "Maçın oynandığı saatlerde hava çok soğuk. Battaniyelerle ısınmaya çalıştık ama olmayınca bizde ateş yaptık. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz. Türkiye'de biz kadın sporculara ilgi pek yok. Kulübede oturmak bir işkence" diye konuştu.