Teknik direktör Ümit Kayıhan yaşamını yitirdi!

Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tecrübeli teknik direktör uzun yıllar Süper Lig’de görev yapmış, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü ve Altay gibi takımları çalıştırmıştı. Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Altay’da nokta koyan Kayıhan daha sonra televizyon yorumculuğu yapmıştı. Kayıhan’ın ölümü bir çok ünlü ismi de yasa boğdu.

Ümit Kayıhan kimdir?

28 Şubat 1954 doğumlu Ümit Kayıhan, teknik direktörlük kariyerinde Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırdı. Kayıhan, en son 2013-2014 sezonunda Altay'da görev yapmıştı.



Teknik direktörlük kariyerinde 2000-2001 sezonunda Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Ümit Kayıhan, futbolculuk döneminde de Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor gibi takımların formasını giymişti.