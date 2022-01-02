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Spor

Teknik direktör Tuchel'i eleştiren Lukaku, kadroya alınmadı

02 Ocak 2022 16:55

Chelsea'de Romelu Lukaku krizi büyüyor. Hafta içinde teknik direktör Thomas Tuchel'in taktiğini eleştiren golcü oyuncu, bugün oynanacak Liverpool maçının kadrosuna alınmadı.

Son dönemde Chelsea'de düzenli forma şansı bulamayan Lukaku, Sky Sport'a verdiği röportajda, Tuchel'in kendisine uymayan bir taktiği tercih ettiğini söylemişti.

İngiliz ekibi bu açıklamaların ardından Belçikalı yıldızı kadro dışı bıraktı. Lukaku şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Chelsea - Liverpool maçının kadrosunda yer almayacak.

2021 yazında 97 milyon poundluk bonservis ücretiyle İngiliz devine dönen Lukaku, 18 maçta 7 gol attı.

LukakuChelseaThomas Tuchelkadro dışı
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