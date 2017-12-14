Teknik direktör Özköylü: "Oyuncu parasını istedi diye kötü adam olmamalı"

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANASPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam\'ın dövülmesiyle ilgili, \"Oyuncu parasını istedi diye veya federasyona verdi diye kötü adam olmamalı. Çünkü yanlışı yapan eksiği yapan sensin\" dedi.

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor\'u çalıştıran Osman Özköylü, 5 Ocak Fatih Terim Stadı\'nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özköylü, \"Takımın ihtiyacı olan tek şey heyecan ve coşku. Bizim katmamız gereken en önemli nokta bu. Oyunculara bunu vermeye çalışacağız, oyuncular bunu alacaklar. Bunu kalan 2 maçımızda ortaya koyacaklar. Devre arası gelecek. Artık yapılması gereken antrenmanları yavaş yavaş yapacağız. Şu anda bardak yarım. Artık bardağı dolduracağız. Bu bardağı doldurduğumuz zaman artık Allah\'ın izniyle güzel bir ikinci yarı olacak\" diye konuştu. Takımın eksikleri ve artılarıyla tüm değerlendirmesini yaptıklarını belirten Özköylü, çok çalışarak başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

\'GERÇEKTEN ÜZÜLDÜM\'

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam\'ın dövülmesiyle ilgili de konuşan Osman Özköylü, şunları söyledi:

\"Çok yanlış bir şey. Olmaması, yapılmaması gereken bir durum. Bir kere insan kalitesi çok önemli. Sevgi ve saygı çok önemli. Burada hocası da oyuncusu da profesyonel olarak emek harcıyor. Harcadığı emeğin karşılığında parasını istemesi kadar doğal bir şey yok. Belli bir anlaşma yapıp imza atıyorsunuz. Karşı taraf vereceğini taahhüt ediyor, sen de bunun karşılığında o aldığını hak etmen gerekiyor. Böyle bir durumda oyuncu parasını istedi diye veya federasyona verdi diye kötü adam olmamalı. Çünkü yanlışı yapan eksiği yapan sensin. Bunun karşılığında da oyuncu hakkını arıyor doğal olarak. Hepimiz bu durumdayız, sadece futbolcu değil. Dışarıda çalışan bin insan da haksızlığa uğrayıp parasını alamadığı zaman mahkemeye gidiyor. Bu durum yani çok yanlış bir durum. Ben üzüldüm, gerçekten üzüldüm çünkü bahsettiğiniz kulüpte ben çalıştım, orada böyle bir şey olmasına daha çok üzüldüm.\"

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