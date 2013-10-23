Teknik direktör Kadir Özcan hayatını kaybetti

Sezon başında Mustafa Akçay'ın Trabzonspor'un başına getirilmesinin ardından 1461 Trabzon Teknik Direktörlüğüne getirilen Özcan'ın bugün takıma yaptırdığı antrenman sonrasında evine geçtiği öğrenildi. Burada kalp krizi geçiren Kadir Özcan, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özcan, vefat etti.

Özcan'ın vefat haberini alan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Akçay ile 1461 Trabzonlu ve Trabzonsporlu futbolcular hastaneye akın etti.

Trabzonspor: Acımız büyük

Trabzonspor Kulübü de, internet sitesinden "Acımız büyük" başlığıyla yayınladığı mesajında, "Kulübümüzün efsane futbolcularından, 1461 Trabzon Teknik Direktörü Kadir Özcan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu Haçkalıbaba Hastanesi'nde vefat etttiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Özcan'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü de, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 1461 Trabzon'un teknik direktörü Kadir Özcan için başsağlığı mesajı yayınladı

Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesaj şöyle denildi:

"PTT 1. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon 'un teknik direktörü Kadir Özcan'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, spor camiasına ve Özcan ailesine başsağlığı dileriz."

Kadir Özcan'ın hayatı ve kariyeri

Ömer Kadri Özcan, 21 Haziran 1952'de Trabzon Akçaabat'ta doğdu. Asıl adı Kadri Özcan olsa da daha çok Kadir Özcan dile anılır.

Trabzonspor altyapısında futbola başladı ve ardından o zamanki adıyla 2. Lig olan 1. Lig'de oynayan ve o zamanlar sıradan bir takım olan Trabzonspor profesyonel takımına yükseldi. Trabzonspor ile Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ardından Trabzonspor'un ilk anadolu takımı olarak Süper Lig Şampiyonu olmayı başardı. Trabzonspor'un 1970'li yılların ikinci yarısında Süper Lig'e hakim olduğu dönemde takımın düzenli forma giyen oyuncuları arasındaydı. Daha sonra maddi olumsuzluklar sebebiyle takım dağılmaya başladığında ve Ali Kemal Denizci gibi futbolcuların bile satılmak zorunda kalındığında Kadir Özcan da Zonguldakspor'a verildi. Burada iki sezon oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da sadece bir sezon oynadıktan sonra futbola veda etti.

İlk teknik direktörlük yıllarında birçok 2. Lig ve 1. Lig ekibinde teknik direktörlük ya da yardımcı antrenörlük yaptı. Daha çok Karadeniz yöresindeki ekiplerde görev aldı.

Birçok Anadolu takımını çalıştırdı ve son olarak Aralık 2010'da Kartalspor'da Ergün Penbe'nın istifasından boşalan teknik direktörlük mevkisine getirildiği açiklandı. Fakat birkaç gün sonra sözleşmesi yönetim tarafından iptal edilerek Engin Korukır ile anlaşılmıştır.

Daha önce Tugay Kerimoğlu'nun abisi olan Tolgay Kerimoğlu tarafından Nisan 2009'da boşalan Kartalspor teknik direktörlük görevine getirilmişti fakat, maddi olanaksızlıklar yüzünden Mayıs 2010'de istifa etti.