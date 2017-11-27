Tekneyle Yunanistan'a kaçmak isteyen DHKP-C'li yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Yunanistan\'a kaçmak isteyen terör örgütü DHKP-C üyesi İ.C.Ö., (24) teknede yakalanarak, gözaltına alındı.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı Sultaniçe köyü açıklarında denizde yapılan kontrolde, \'Kostantin\' isimli teknede, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkış yapmak isteyen İ.C.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. İncelemede, İ.C.Ö. hakkında, İstanbul 7\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak\', İstanbul 25\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce ise \'Terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma\' suçlarından arama kaydı bulunduğu belirlendi. İ.C.Ö. işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.