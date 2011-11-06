-Tekneyle mezarlık ziyareti ŞANLIURFA (A.A) - 06.11.2011 - Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, vatandaşlar eski yerleşim yerinde kalan yakınlarına ait mezarlara tekneyle ulaşabiliyor. Birecik Barajı inşa edilirken beşte ikilik kısmı sular altında kalan ilçede bazı kamu kurumları ile yerleşim yerlerinin bir bölümü yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yeni alana taşındı. Ancak bu durum günlük yaşamda bazı sıkıntıları beraberinde getirdi. Mezarlıkların bulunduğu bölüm eski yerleşim yerinde olduğu için kimi vatandaşlar, genellikle bayramlarda yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için tekne kiralayarak, 2 kilometre uzaklıktaki Başbostan Mezarlığına gitmek zorunda kalıyor. Bayram günleri genellikle kabir ziyareti için eski yerleşim alanına gidenleri taşıyan tekne sahipleri, yaklaşık yarım saat süren gidiş dönüş için 10 TL yol ücreti alıyor. -''Her bayram aynı sıkıntı...'' Yerleşim yerinin taşınması nedeniyle zorluk yaşayanlardan biri olan Mahmut Karaman, anne ve babasının mezarlarının eski yerleşim merkezindeki mezarlıkta bulunduğunu söyledi. Bu nedenle mezarlık ziyaretlerinin sıkıntılı olduğunu anlatan Karaman, ''Kurban Bayramı dolayısıyla anne ve babamın mezarlarını ziyaret etmek istedim. Bunun için tekne kiralayıp çocuklarımla birlikte kabir ziyareti yaptık. Mezarlığa tekneyle gidip gelmek zor ama yapabilecek bir şey yok'' dedi.