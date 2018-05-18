T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teknelerle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtiler

Cengiz ÇOBAN-İstanbul DHA - "ZULME Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılmak isteyenler Üsküdar'dan teknelerle Yenikapı'ya geçiyorlar

18 Mayıs 2018 18:35

Cengiz ÇOBAN-İstanbul DHA - \"ZULME Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılmak isteyenler Üsküdar\'dan teknelerle Yenikapı\'ya geçiyorlar.
Yenikapı\'da gerçekleştirilecek \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılacakların ulaşımın sağlanabilmesi ve trafikte sorunu yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ve deniz seferleri arttırıldı. Bazı vatandaşlar miting alanına gitmek için deniz yolunu tercih etti. Üsküdar\'da Yenikapı\'ya gidecek motorlara binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Motorlar daha sonra Yenikapı\'ya doğru hareket etti.

(FOTOĞRAFLI)

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizDHALanet Kudüs Destek"YenikapıMarmarayBazıMotorlarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24