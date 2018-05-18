Teknelerle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtiler

Cengiz ÇOBAN-İstanbul DHA - \"ZULME Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılmak isteyenler Üsküdar\'dan teknelerle Yenikapı\'ya geçiyorlar.

Yenikapı\'da gerçekleştirilecek \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılacakların ulaşımın sağlanabilmesi ve trafikte sorunu yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ve deniz seferleri arttırıldı. Bazı vatandaşlar miting alanına gitmek için deniz yolunu tercih etti. Üsküdar\'da Yenikapı\'ya gidecek motorlara binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Motorlar daha sonra Yenikapı\'ya doğru hareket etti.

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