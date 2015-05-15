'Tekneleri kabul etmek zorundasınız'



BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Endonezya açıklarında yeni bir mülteci faciasının eşiğinden dönülmesi üzerine New York'ta yaptığı açıklamada bazı ülkelerin mülteci ve göçmenleri taşıyan tekneleri kabul etmediklerine dair raporlar bulunduğunu belirterek, Güneydoğu Asya ülkelerinden kendilerine sığınan mülteci teknelerini kabul etmelerini istedi.

Bunun uluslararası hukuka göre bir zorunluluk olduğunu vurguluyan Ban Ki Moon, bölgedeki ülkelerin zor durumdaki mültecilere yardım etmek ve zamanında karaya çıkmalarını sağlamak için tüm imkânlarını seferber etmelerini, sınır ve limanlarını açmalarını istedi.

Malezya direniyor

Buna karşın Malezya Hükümeti mültecilerin ülkeye girişlerini engellemek için sahil denetimlerinin artırılacağını duyurdu. Deniz Kuvvetleri'nden Amdan Kurish yasa dışı göçmenleri taşıyan gemilerin Malezya sularına girme izinleri bulunmadığını belirterek, bu gemilerin karaya yanaşmalarına müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Malezya İçişleri Bakanı Yardımcısı Wan Junaidi ise Ban Ki Moon'un çağrısına tepki göstererek, ‘‘Daha ne yapmamızı bekliyorsunuz? Sınırlarımızı ihlal eden insanlara iyi davrandık, insanca muamele ettik. Ancak sınırlarımızı bu şekilde ihlal etmeye devam edemezler. Onlara burada istenmedikleri mesajını açık bir biçimde vermek zorundayız‘‘ şeklinde konuştu.

Açık denizde üç ay

Bir BBC muhabiri ise Tayland adası Koh Lipe yakınlarında Arakan Bölgesi'nden Müslüman Rohingya halkına mensup 350 mülteciyi taşıyan bir teknede yaşanan vahşeti aktardı. Habere göre mürettebat, motor arızalanınca tekneyi terk etti. Mülteciler ise arızalı teknede kaldı. Muhabir üç ay boyunca açık denizde mahsur kalan mültecilerin kendi idrarlarını içerek hayatta kalmaya çalıştıklarını aktardı.

Taylandlı bir balıkçı gemisi mültecilerin bulunduğu tekneyi Çarşamba günü Malezya sularına çekti. Ancak tekne Malezyalı yetkililer tarafından yeniden Tayland sularına gönderildi. Bir Malezyalı yetkili mültecilerin kabul edilmediğini ancak insani görevlerini yerine getirerek, teknede bulunanlara gıda ve su verildiğini söyledi.

Öte yandan Endonezya hükümeti cuma günü, içinde yaklaşık 800 kaçak göçmenin bulunduğu bir teknenin karaya yanaşmasına izin verdi. Teknedeki mülteciler limandaki bir depoda tutuluyor.

İnsan hakları örgütleri halen sekiz bin kadar kaçak göçmenin açık denizde kurtarılmayı beklediklerini ileri sürüyorlar.