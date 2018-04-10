Tekneleri batma tehlikesi geçiren 37 kaçak kurtarıldı

AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, tekneleri batma tehlikesi geçiren 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 37 kaçak göçmeni taşıyan fiber tekne, Maden Adası yakınlarında batma tehlikesi geçirdi. Saat 07.53’te yardım isteyen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 36\'sı Suriyeli, 1\'i Iraklı 37 kaçak kurtarıldı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi\'ne gönderilecek.
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