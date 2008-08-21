Tekneleri annesi sanan balina 'uyutulacak'

Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında tekneleri annesi sanan yavru balina Colin'in uyutularak öldürüleceği bildirildi.



New South Wales Çevre ve İklim Değişikliği Bölümü yetkilileri, veterinerlerin ve deniz uzmanlarının yavru balinayı incelediklerini ve çok kötü durumda olduğu için geceyi muhtemelen çıkaramayacağına karar verdiklerini kaydetti.



Yavrunun durumunun düşünülenden de kötü olduğunu ve köpekbalıklarının saldırılarından olduğu tahmin edilen yaralarının da iyi olmadığını belirten yetkililer, bu yüzden yavrunun uyutulması gibi çok zor bir karar almak zorunda kaldıklarını bildirdi.



Tekneleri emmeye çalışıyordu



Kuzey Sydney açıklarında geçen pazar fark edilen Colin'in, annesi sandığı teknelerin yanına giderek emmeye çalıştığı belirlenmişti. Yavrunun bu durumu basında geniş yer bulurken, yetkililerin yavruyu uyutma kararı, birçok çevreci ve kurtarma grubu tarafından protesto ediliyor. Çevreciler ve birçok grup, vahşi hayat yetkililerini, yavruya yardım etmemek ya da onu beslemek için hiçbir girişimde bulunmamakla suçluyor.



Ancak yetkililerin, yavru balinayı açık sulara yöneltme girişimi başarısız olmuş, çünkü Colin her defasında teknelere yakın kalmayı tercih etmişti.



Yetkililerin şimdi, Colin'i sakinleştirici verip sahile çekmeyi ve burada kalbine ölümcül ilacı enjekte etmeyi planladıkları belirtiliyor.