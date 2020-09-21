Tekneler kısıtlamaya rağmen çalışmaya devam ediyor; "Damatlık ve gelinlik olmazsa rahat olur"

Salgına rağmen tekne ve yatlardaki bazı aktiviteler engellenemiyor. Kısıtlamaya rağmen çalışmalarına devam eden çeşitli tekne ve yat kiralama şirketleri farklı organizasyonlarla ilgili taleplere “Eğer denetim olursa müziği kısıp eğlenceyi durdururuz. Polisler gidince de eğlenceye devam ederiz. Ama en önemlisi damat ve gelin, eğer damatlık ve gelinlik giymezse daha rahat oluruz” yanıtlarını verdi.

Birçok kez tekne ve yatlarda güvenlik güçleri denetim yapıp hem katılımcılara hem de tekne sahiplerine ceza kesse de tam olarak engellenemiyor. Hürriyet'ten Burak Coşan, ceza ve denetim haberlerinin ardından çeşitli tekne ve yat kiralama şirketlerini aradı. Aranan bazı şirketler talepleri geri çevirirken, bazıları ise herhangi bir problem yaşamadan organizasyonun yapılabileceğini söyledi.

"Gelinlik ve damatlık giymezlersa rahat olur"

İnternet üzerinden ulaşılan başka bir tekne kiralama şirketine is 50 kişilik bir düğün organizasyonu yapılmak istediği anlatılıyor. Denetime takılıp takılmayacağı soruluyor, şirket yetkilisi şu cevapları veriyor: “Düğün organizasyonları biraz sıkıntılı olabiliyor. O günün şartlarına göre açılacağımız yeri belirliyoruz. Burada her türlü müzik ve eğlence imkanını sunabiliriz. Eğer denetim olursa müziği kısıp, eğlenceyi durdururuz. Polisler gidince de eğlenceye devam ederiz. Denetim yapılırken sosyal mesafe kurallarını uyduğumuzu görürlerse ceza falan da kesmezler. Ama en önemlisi damat ve gelin, eğer damatlık ve gelinlik giymezse daha rahat oluruz. Böylece geziye çıkmış bir grup olduğunu da söyleyebiliriz.”

"Kısık sesle olur"

Başka bir firmaya da 20 kişilik bir müzikli bir eğlence düzenleme isteği iletiliyor. Ancak bir eğlence düzenlemeyeceklerini, ceza kesilmesi riskinin büyük olduğunu belirtiyor. Birçok firmanın bu organizasyonu düzenleyebileceğini, bize ilettiğini söylediğimiz şirket yetkilisi, şu ifadeleri kullanıyor: “Sahil güvenlik her yerde. En ufak bir durumda ceza ile karşı karşıya kalırız. Müzik, eğlence ve oyunlu olunca durum değişiyor. Gece saat 12’ye kadar müzik serbest ama sosyal mesafe kuralı gereği oynamak yasak. Çünkü dans edilince ya da halay çekilince sosyal mesafe olmuyor. Eğer sahil güvenlik geldiğinde müziği kapatmayı, gece boyu kısık sesle eğlenmeyi kabul ederseniz bu organizasyonu yapabiliriz. Ancak ceza kesilmez diye size bir garanti veremem.”

"Birçok insan mağdur oluyor"

Konuşulan son tekne kiralama şirketinin yetkilisi ise hiçbir şekilde eğlence amaçlı tekne kiralayamayacaklarını, deniz polislerinin sürekli denetim yaptığını söyledi. Birçok firma ile görüşüldüğü ve sorun olmadan tekne kiraladıkları söylendiğinde ise şu cevabı verdi: “Onlara inanmayın. Birçok insanı mağdur ediyorlar. Düğün eğlencesi olunca müziksiz, halaysız olmaz. Orada da sosyal mesafe mümkün olmuyor. Böyle bir oyun olunca da polis hemen ceza kesiyor. O yüzden tekne kiralarken her söylenene inanmayın.”

900 TL ceza

Normal şartlar altında deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmiyor. Bu organizasyonlar dışında yapılanlarda ise sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Sahil Güvenlik bu konuda tekne ve yatları denetliyor. Eğer kurallar uyulmayan durumlarla karşılaşırlarsa teknede bulunan kişilere kişi başı 900 TL ceza kesiliyor.