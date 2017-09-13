"Teknedeki kadın karımın ta kendisi; ahlaksızlar, reziller!"

İfadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” diyen ve hakkında dava açılan Murat Başoğlu'na Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım" cevabını verdi.

“Ne Olga'sı?”

Hürriyet'te yer alan habere göre, Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı dün savcıya gidip şu ifadeyi verdi:

“Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.”

Hayasızlıktan hapis cezası

Murat başoğlu ile ilişki yaşadığı öz yeğeni Burcu Başoğlu’na ‘Hayasızlık’tan dava açıldı.