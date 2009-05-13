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Yaşam

Teknede 26 kaçak yakalandı

13 Mayıs 2009 15:02

Muğla'nın Datça İlçesi'nde yasadışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 26 kaçak yakalandı.

Devriye görevi yapan Datça ve Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, bugün saat 04.00 sıralarında Datça'nın Emecik Mevkisi'nde bir teknede kaçaklar olduğunu fark ederek, operasyon düzenledi. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 14 Somali, 5 Filistin, 1 Afganistan ve 6 Eritre uyruklu toplam 26 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edileceği bildirildi.

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