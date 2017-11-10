Tekne sahiplerine hafta sonu ücretsiz marina imkanı  

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’NİN en yeni marinalarından biri olan Viaport Marina “Free Weekend” adı altında başlattığı kampanya ile yılsonuna kadar her hafta sonu tekne sahiplerine ücretsiz konaklama fırsatı sunuyor.

Dönem dönem yaptıkları kampanyalarla sektöre hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, “ Viaport Marina’dan bahsederken, dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinası diyoruz. Biz sadece fonksiyon itibariyle dünya standartları üstünde değiliz, marina operasyon ve hizmet kalitesi olarak da dünya standartlarındayız. Biz verdiğimiz hizmete güveniyoruz, bu yüzden hafta sonu tekne bağlamayı büyük tekne, küçük tekne ayrımı yapmadan ücretsiz hale getirdik. Amacımız deniz tutkunlarını Altın Çıpa ödüllü marinamızın kalitesi ile tanıştırmak çünkü onlar bunu hak ediyor” diye konuştu. Kampanyadan yararlanmak için ön rezervasyon şartı olduğunu vurgulayan Arslan, teknelerin bağlı kalacağı sürede sadece kullanacağı elektrik ve suyun ücrete tabi olduğunu ifade etti.

İstanbul Tuzla\'da bulunan ve 5 fonksiyonlu olma özelliği ile öne çıkan Viaport Marina, içerisinde tema park, akvaryum, outlet alışveriş merkezi ve Via Entertainmen’in olduğu bir eğlence kompleksinde yer alıyor. Marina, tekne sahiplerine hem kendi olanaklarından hem de tema park, akvaryum, sinema, outlet shopping gibi ünitelerden faydalandırmayı amaçlıyor.

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