Tekne faciasında suya düşen mültecinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı (2)

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya\'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7\'si çocuk, 9 Suriyeli\'den 4\'ünün cenazesi, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Yakınları, Hüseyin Bilal (45), eşi Elif Abdu (35), çocukları Mehmet (14) ve Zehra\'nın (10) cenazelerini toprağa verilmek üzere havayoluyla Hatay\'a götürdü.

Olayda yaşamını yitiren Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicvar (8) ve Emine Raşit\'in (3) Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemleri ise sürüyor.



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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