Tekne faciasında kaybolan Koray Gökdeniz baba oldu

Beylikdüzü Gürpınar açıklarında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin sağ kurtarıldığı deniz kazasında kaybolan Koray Gökdeniz ile Haydar Kahraman’ı arama çalışmaları devam ediyor. Emlakçılık işiyle uğraşan Koray Gökdeniz’in (30) eşi Ayla Gökdeniz dün akşam bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ümit Türk'ün haberine göre, Sahilde arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekleyen amcasının oğlu Nihat Gökdeniz, "Koray’ın dün bir çocuğu oldu. 5 gün erken gelmek zorunda kaldı. Çocuk geldi. Biz şimdi Koray’ımızı istiyoruz. Koray gelsin istiyoruz" diye konuştu.

Arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor

Arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları denizde aramalarını sürdürürken, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri de arama çalışmalarına kıyıdan devam ediyor. Gökdeniz ve Kahraman’a şu ana kadar henüz ulaşılamadı. Kaybolanların yakınları da sahilde görevlilerden gelecek ümitli haberi bekliyor.

"Tekneyi bir ay önce iş karşılığı almış"

Koray Gökdeniz’in amcasının oğlu Nihat Gökdeniz, Sahil Güvenlik ekiplerinin sabah6’da arama çalışmalarına başladığını ve yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ümitli bir şekilde beklediklerini ifade eden Nihat Gökdeniz, sorulması üzerine koybolanların üzerinde can yeleği olmadığını sadece kurtarılan Erkan Köse de can yeleği olduğunu söyledi. Teknenin ruhsatının olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirten Gökdeniz, teknenin Erkan Köse’ye ait olduğunu ve bir ay önce iş karşılığı aldığını söyledi. Koray Gökdeniz’in kendisini kurtaracak kadar yüzme bildiğini aktaran Gökdeniz, kaybolan Haydar Kahraman’ın ise yüzme bilmediğini hatta ayağını hiç suya değdirmediğini söyledi.

"Çocuk geldi. Biz şimdi Koray'ımızı istiyoruz. Koray gelsin istiyoruz"

Koray Gökdeniz’in dün akşam bir erkek çocuğunun olduğunu söyleyen Nihat Gökdeniz, "Koray’ın dün bir çocuğu oldu. 5 gün erken gelmek zorunda kaldı. Çocuk geldi. Biz şimdi Koray’ımızı istiyoruz. Koray gelsin istiyoruz" dedi. "Eşinin haberi var mı?" sorusuna, "Herkes bir şeyler bekliyor. Ama kimse adını koymak istemiyor. Bekliyoruz sadece" cevabını verdi. Koray ve eşinin daha önceden Ateş ismini belirlediklerini ifade eden Gökdeniz, "Şu anda biz Ateş bebek diyoruz" dedi.