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Tekne faciasında kaptan sadece kendi ailesine can yeleği giydirmiş (2)

KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR ALMIŞ Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25'i  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor

26 Eylül 2017 17:01

KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR ALMIŞ
Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25\'i  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor. 5 göçmenin Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nde olduğu, 10 göçmenin hastanelerde tedavi altında ve bazılarının da hastalara refakatçi olduğu belirtildi.Konteyner evlerde kalan göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenlerin aynı zamanda giysi, ayakkabı, iç çamaşırı gibi tüm ihtiyaçları karşılandı.
Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan göçmenler arasında bulunan Ahmet isimli göçmenin 3 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca denizde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Teknenin kaptanı Suriye uyruklu Ahmet\'in ise Sakarya\'nın Karasu İlçesi Melenağzı Mevkii\'nde aldığı göçmenleri Romanya\'ya götürme karşılığında kişi başı 2 bin dolara anlaştığı ifade edildi.

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