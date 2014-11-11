T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekne faciasında bir kişinin cesedine daha ulaşıldı

İstanbul Rumeli Feneri açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

11 Kasım 2014 15:48

İstanbul Rumeli Feneri açıklarında 3 Kasım tarihinde 43 mülteciyi taşıyan teknenin batmasıyla yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Birgün'de yer alan habere göre, sabah saatlerinde bir balıkçı teknesinin ağlarına 5 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedi takıldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucu, kız çocuğunun batan 'Torun' adlı teknedeki mültecilerden biri olduğu belirlendi.

 

Ne olmuştu?

 

3 Kasım tarihinde Rumeli Feneri açıklarında, içinde Afgan ve Suriye uyruklu mültecilerin bulunduğu tekne battı. Türkiyeli kaptan ile birlikte 43 kişinin bulunduğu tekne faciasında 27 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de kurtarıldı.

 

ETİKETLER

teknefaciamülteciyolcuölüistanbul rumeli feneritorunkız çocuğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24