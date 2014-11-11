Tekne faciasında bir kişinin cesedine daha ulaşıldı

İstanbul Rumeli Feneri açıklarında 3 Kasım tarihinde 43 mülteciyi taşıyan teknenin batmasıyla yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Birgün'de yer alan habere göre, sabah saatlerinde bir balıkçı teknesinin ağlarına 5 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedi takıldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucu, kız çocuğunun batan 'Torun' adlı teknedeki mültecilerden biri olduğu belirlendi.

Ne olmuştu?

3 Kasım tarihinde Rumeli Feneri açıklarında, içinde Afgan ve Suriye uyruklu mültecilerin bulunduğu tekne battı. Türkiyeli kaptan ile birlikte 43 kişinin bulunduğu tekne faciasında 27 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de kurtarıldı.