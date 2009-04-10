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Tekmeyle öldüren polis 2 yıl sonra serbest

Feyzullah Ete’yi 18 ay önce tekmeyle öldüren polisin aldığı 12 yıl ceza 5 yıla indirildi. Polis Mutlu, 2 yıl sonra hapisten çıkacak

10 Nisan 2009 03:00

Feyzullah Ete’yi 18 ay önce tekmeyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polisin aldığı 12 yıl hapis cezası iyi halden 5 yıla indirildi. Polis Mutlu, tutuklu kaldığı süre düşülünce de 2 yıl sonra hapisten çıkacak.

Avcılar’daki bir parkta, 21 Kasım 2007’de, kimlik gösterme tartışması nedeniyle Feyzullah Ete’nin (26) göğsüne tekme atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis Ali Mutlu (27) hakkındaki dava karara bağlandı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı önce "ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralamaya sebep verme" suçundan 12 yıl hapse çarptırdı.

Mutlu’nun cezası, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanarak 5 yıla çevrildi. Ali Mutlu, tutuklu kaldığı süre düşülünce 2 yıl sonra hapisten çıkacak.

Feyzullah Ete’nin annesi "Ne ceza alırsa alsın oğlum geri gelmeyecek. O polise en az 100 yıl vermeleri gerekirdi ki içimdeki acı biraz olsun azalsın" dedi. Olay sırasında Ete’nin yanında bulunan arkadaşı Ali Yavuz Oturakçı, "Yargılanan normal bir vatandaş olsaydı, bu kadar indirim uygulanır mıydı?" diyerek tepki gösterdi. Ete Ailesi’nin avukatı da "Hákim ve savcıların indirimlerde bu kadar bonkör davranmaması gerekir. Çok yazık" diye konuştu.

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