Tekmeci Yusuf Yerkel’in eşi: Bir anlık öfkeyle yapılan hareket…

Soma faciasının hemen ertesinde madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeyeleyen eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in eşi Sümeyra Keleş Yerkel sosyal medya hesabından, eşinin yaptığı hareketin “bir anlık öfke” olduğunu savundu.

Sümeyra Keleş Yerkel, oyuncu Barış Atay’ın kamuoyunda “Kırmızı fularlı kız” olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’in ölümünün ardından “Yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm bulabilmek uğruna insiyatif alıp, hayatının akışını değiştiren, gencecik bir devrimci daha” mesajını “Bir anlık öfkeyle yapılan hareket, terörist kutsamak ve terör örgütünü yüceltmekten daha kötü görüldü bu ülkede” sözleriyle eleştirdi.

Karacagil, 2013 yılında Gezi eylemleri sırasında tutuklanmıştı ve cezaevinden çıktıktan sonra sonra PKK’ya katılıp Kandil’de görüntülenmişti. En son olarak Karacagil’in 30 Mayıs’ta Rakka’da IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybettiği bilgisi basına yansımıştı.

Barış Atay'ın gözaltına alınması

Oyuncu Barış Atay, geçtiğimiz günlerde Başbakanlık Müşaviriyken maden işçisine attığı tekme yüzünden, kamuoyunda oluşan baskının ardından görevden alınan Yusuf Yerkel ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınmıştı. Atay, serbest bırakılmasının sonrasında Twitter hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

“Yusuf Yerkel dallamasına, dallama dediğim için hakkımda yakalama kararı çıkarmışlar. Şimdi çıktım. İşçiye tekme atmak dallamalıktır!”

Tekme attığı için rapor almıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yaptığı dönemde yaşanan Soma faciasında, madenciye tekme atan Yusuf Yerkel, 7 günlük iş göremezlik raporu almıştı. Servan Gökhan isimli doktorun imzası bulunan sağlık raporunda Yerkel'e “tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı konulduğu” ortaya çıkmıştı.

Madenciye hapis ve para cezası

Yerkel'in aldığı iş göremezlik raporunun tartışmaları devam ederken, tekmelediği madenci 10 ay hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Yusuf Yerkel: Zayıf karakterlerin yaşamını sürdürmek için kindar duygulara ihtiyacı vardır

Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, Twitter adresinden paylaştığı “zayıf karakterlerin ancak saldırarak ve nefret ederek var olduklarına” dair bir mesajı, sosyal medyada tepki çekmişti. O mesaj şöyleydi:

“Zayıf karakterlerin yaşamlarını sürdürmek için kindar duygulara ihtiyaçları vardır. Ancak saldırarak ve nefret ederek var olurlar.”

Portresine erişim yasağı

Madenci Erdal Kocabıyık'a attığı tekmeyle tüm dünyada gündem olan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in T24'te yayımlanan portresine erişim engeli getirilmişti.

Yerkel'in AKP çevreleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hikâyesine ilişkin bilgilerin yer aldığı 29 Mayıs 2014'te "Akçura makalesinden müşavirliğe tekmeci Yusuf Yerkel'in portresi"başlığıyla yayımlanan portre, T24'e tebligat yapılmadan, Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla yayından kaldırıldı. Yerkel, Aralık 2015'te de mahkemeye başvurarak Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan yorumları kaldırtmıştı.