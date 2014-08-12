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Politika

Tekmeci müşavirden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!

Soma maden faciasında ölen bir madenci yakınını yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tıpış tıpış sözlerini yorumladı

12 Ağustos 2014 20:40

Soma'daki maden faciasından hemen sonra, polisin tuttuğu göstericiyi tekmelerken görüntülenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müşaviri Yusuf Yerkel, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "diktatör" dedi.

Yerkel, twitter'da paylaştığı mesajda "E.Ü.Tarhan'ın dediği gibi CB adayını kimin önerdiğini sorgulamayı yasaklayacaksın,bir de tıpış tıpış oy kullanacaksınız diyeceksin? Diktatör!"  ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmak yerine tatil yapmayı tercih edenlere yönelik yaptığı açıklamada, "Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, demokrasinin gereğini yapacaksınız" demişti.

 

Soma'dan sonra geri çekildi ancak görevine devam ediyor

 

Soma'daki olay sırasında Başbakan Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcılığı görevini de yürüten Yerkel, göstericiyi tekmelerken görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu görevinden alınmıştı. Yerkel, Başbakan Müşavirliği görevine devam ediyor.

 

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