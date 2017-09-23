TEKME TOKAT DAYAK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Tuzla\'da 4 kişi, Tuzla Belediyesi\'nde görevli 2 personeli bulundukları araca arkadan çarptıktan sonra tekme tokat dövdü. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

18 Eylül Pazartesi günü Şifa Mahallesi\'nde, içinde iki belediye personelinin bulunduğu araca arkadan çarpan bir başka otomobil içindeki şüpheliler daha sonra personelleri darp etti. Şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin peşine düşen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin İ.U. (28) ve B.K. (39), Y.Y. (55) ile F.K. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUHSATLARI İPTAL EDİLMİŞ

4 şüphelinin daha önce de, Cami Mahallesi\'nde 18 yaş altı içki satışı ve kapalı alanda tütün kullanımı nedeniyle ruhsatı iptal edilen bir iş yeriyle ilgili değişik tarihlerde belediyeye gelerek darp edilen görevlilerle görüştükleri ve baskı kurmaya çalıştıkları iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları