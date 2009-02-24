'Teklifimizi kabul ettiler'

'Henüz senaryo ve diğer detaylar net değildir. Müşfik Bey'in Makbule'nin babası rolünü oynaması fikri, zaten birkaç ay önce oluşmuş bir fikirdir. Bu konuda, birkaç kere telefon görüşmeleri yapmıştık. Kendisi son olarak karşılıklı görüşmemizde teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Sayın Gönül Ülkü Özcan da kendisiyle birlikte çalışma hayalimize olumlu yanıt verdi. Şu anda tiyatro da kapandığı için, önümüzdeki dönemlerde bize vakit ayırabileceğini ifade etti. Müşfik Bey ve Gönül Hanım için hayal ettiğimiz roller Makbule'nin Gaziantep'ten gelen annesi ve babası rolleridir. Yani Aslı ve Volkan'ın Hamiyet Hala ve Tevfik Enişte'leri. Sayın Müşfik Kenter'le çekim yapmaya tahminen Mart ayının ortasına doğru başlayacağız. Sayın Gönül Ülkü Özcan ise ne zaman bu dönemi nispeten atlatıp kendini çalışmaya hazır hissederse, kendisinin programına uyacağız. Bizim için Gönül Hanım'ın sağlığı ve mutluluğu her şeyden önemli. Bu iki büyük oyuncuya teklifimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Kendileriyle bir arada olacağımız ve çalışma fırsatı bulacağımız için heyecan ve onur duyuyoruz." dedi.