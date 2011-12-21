-Teklif yasalaşırsa, Fransa'da bu suçu işleyecek -CHP'li Katip Üye Özcan: -''Bu suçu işlemeye gideceğim. Hadi bakalım Fransa hükümeti olarak Türk parlamenterine bu yasayı nasıl uygulayacaksınız?'' TBMM (A.A) - 21.12.2011 - Meltem Yılmaz- TBMM Katip Üyesi, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Fransa Meclisinde Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Fransa'ya giderek, bu suçu işleyecek. Fransa'nın Cezayir'de yaptığı insanlık suçlarının soykırım sayılarak, inkar edenlerin cezalandırılması için kanun teklifi de veren Özcan, ''Bu suçu işlemeye gideceğim. Hadi bakalım Fransa hükümeti olarak Türk parlamenterine bu yasayı nasıl uygulayacaksınız'' dedi. Özcan, Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların inkarına, 1 yıl ile 45 bin avro para cezası öngören kanun teklifinin görüşmeleri öncesi A.A muhabirinin sorularını yanıtladı. Tanju Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yasa teklifin yürürlüğe girmesi halinde Fransa'ya gitmesi gerektiğini savundu. CHP'li Özcan, ''Başbakan, Champs Elysees meydanında binlerce Türk'ü toplar, bir miting yapar, Fransa'nın çıkardığı bu yasayı yırtıp atar, ayaklarıyla çiğner. 'Ben böyle bir şeyi tanımıyorum kardeşim. Ermeni soykırım iddiaları yüzyılın en büyük yalanıdır, hadi bakalım yapabiliyorsanız yapın' der. O zaman ben de 'gerçekten dünya liderisin' derim'' diye konuştu. Erdoğan'ın bunu yapmaması halinde, ''bu yasayı ihlal etmek için'' Fransa'ya gideceğini ifade eden Özcan, Fransa parlamentosunun önünde, ''Bu yasayı tanımıyorum, Ermeni soykırım iddiaları dünyanın en büyük yalanıdır. Böyle bir soykırım gerçekleştirilmemiştir. Hadi bakalım Fransa Hükümeti olarak, Türk parlamenterine bu yasayı nasıl uygulayacaksınız, görelim'' diyeceğini söyledi. Teklif yasalaşıp, yürürlüğe girdikten bir kaç gün sonra Fransa'ya gideceğini ve bu suçu işleyeceğini ifade eden Özcan, ''Bakalım Fransa Hükümeti, Türk parlamenterine bu yasayı ihlal etmekten ne yapabiliyor? Bakalım Fransa Türk parlamenterini cezalandırmaya kalkıyor mu?'' diye sordu. Özcan, ''Cesaretleri var mı, göreceğiz. Bedel ödemek gerekiyorsa bu bedeli ödemeye hazırım'' dedi. (MLT-SFS)