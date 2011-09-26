-Tekirova'daki yangın kontrol altına alındı ANTALYA (A.A) - 26.09.2011 - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tekirova beldesinin kuzeyindeki kızılçam alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangınına, 4 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale edildi. Yer ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 hektarlık kızılçam alanı zarar gördüğü belirtildi.