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Tekirdağspor'un amigosu, kız arkadaşı tarafından öldürüldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞSPOR'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve 'Saddam' lakabıyla tanınan Ertan Tekdemir (42), birlikte yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras (28) tarafından bıçakla öldürüldü

30 Ocak 2018 20:33

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞSPOR\'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve \'Saddam\' lakabıyla tanınan Ertan Tekdemir (42), birlikte yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras (28) tarafından bıçakla öldürüldü. Gözaltına alınan Kuras, sevk edildiği adliyede \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan tutuklandı. 
Olay, gece saatlerinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Nejat Tümer Sokak\'ta bulunan Malkoçlar Sitesi\'nde meydana geldi. Yıllardır Tekirdağspor\'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz Kuras ile arkadaşlarının evinde, alkol aldıktan sonra uyumak için odaya geçti. Çift, henüz bilinmeyen nedenle odada tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşürken iddiaya göre, Kuras, eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı. Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertan Tekdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası Deniz Kuras\'ı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuras, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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