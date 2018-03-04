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Tekirdağspor-Düzyurtspor: 0-2

Ruhan YALÇIN/Tekirdağ,(DHA)- STAT: Namık Kemal HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx)

04 Mart 2018 20:42

Ruhan YALÇIN/Tekirdağ,(DHA)-

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx).
TEKİRDAĞSPOR: Çağan (xx) - Mert (xx)(Dk.45 Emirhan xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk.77 Burak x), Yunus (xx), Emre (xx), Rıza (xx)(Dk.45 Berk xx), Mert (xx), Emre Alan (xx), Nurullah (xx), Vedat (xx).
DÜZYURTSPOR: Ogün (xxx) - Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Sami (xx)(Dk.79 Murat xx), Nurullah (xx)(Dk.76 Necati xx), Hakan (xx)(Dk.90 Mahmut ?), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx), Samet (xxx).
GOLLER: Dk. 35 Samet, Dk. 85 Erdinç (Düzyurtspor)
SARI KARTLAR: Mücahit, Yunus, Çağan (Tekirdağspor) -  Erdinç, Taşkın (Düzyurtspor).

TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Düzyurtspor\'a 2-0 yenildi.

16\'ncı dakikada Yunus’un kullandığı serbest atışta top, kalenin yanından dışarı çıktı.
19\'uncu dakikada Emre Alan\'ın sert şutu auta çıktı.
35\'nci dakikada Kornerden gelen topu Tekirdağspor savunması uzaklaştırırken, ceza sahası dışından Samet\'in aşırtma vuruşu ağlarla buluştu: 0-1
43\'ncü dakika Hakan\'ın ceza sahasında vurduğu şut kalecide kaldı.
49\'ncu dakikada Samet\'in ceza sahası içinden çektiği şut kaleci de kaldı.
86\'ncı dakikada Erdinç kullandığı serbest atışta topu filelerle buluşturdu: 0-2

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