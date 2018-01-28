Tekirdağspor - Tarsus İdman Yurdu: 1-2

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)
STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xxx), Ertan Başdağ (xxx), Ertan Demirci (xxx)
TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx)- Mert (xx), Mücahit (xxx), Yunus (xx), Cihan (xx), Muhammed (xx), Rıza (xx)(Dk. 80 Yusuf xx), Mert (xx), Emre (xx), Burak (xx), Vedat (xx).
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xxx)- Serkan (xx), Abdurrahman (xxx), Mahmut (xx), Samet (xx)(Dk. 89 Mert x), Ergün (xx)(Dk. 76 Erhan xx), Mümin (xxx), Muhammed Ali (xx), Sefa (xxx), Alper (xxx), Onur (xx).
GOLLER: Dk. 64 Vedat (Tekirdağspor) - Dk. 52 Alper, Dk. 75 Mümin (Tarsus İdman Yurdu).
SARI KARTLAR: Mücahit, Rıza (Tekirdağspor) - Mahmut, Barış (Tarsus İdman Yurdu).
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, deplasmanda Tekirdağspor\'u 2-1 yendi.
6’ncı dakikada Sefa’nın şutu üstten auta çıktı.
8\'inci dakikada sağdan ortalanan topa vole yaparak vuran Vedat’ın şutu dışarı çıktı.
28\'inci dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Samet’in vuruşunu defans kornere çeldi.
41\'inci dakikada Vedat’ın soldan ortasında, kaleci topu elinden kaçırdı. Muhammet topa vurmakta geç kalınca defans topu uzaklaştırdı.
52\'nci dakikada Samet’in ceza alanına indirdiği topa vuran Alper’in şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
59\'uncu dakikada Sefa’ya yapılan sert müdahalede serbest vuruşu kullanan Samet’in ortasında defans topu kornere uzaklaştırdı.
62\'nci dakikada Rıza’nın ortasında topa iyi yükselen Vedat’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
75\'inci dakikada Mümin’in şutu filelerle buluştu: 1-2.
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