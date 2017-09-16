Tekirdağspor - Kocaelispor: 1 - 0

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

STAT: General Basri Saran

HAKEMLER: Hasan Kaçar(xx), Görkem Kargıake(xx), Çağdaş Yükselçağ(xx)

TEKİRDAĞSPOR: Çağan(xx)- Samet(xx), İbrahim(xx)(Dk.90 Oğuzhan x), Mücahit(xx), Ünal(xx), Berk(x)(Dk. 55Tuğhan x), Emre(xx), Muhammed(xx)(Dk. 71 Aydın x), Rıza(xx), Burak(xx), Vedat(xx)

KOCAELİSPOR: Yusuf(xx)- Fatih(xx)(Dk.90 Kemal), Kadir (xx), Murat(xx), Mert(xx), Sefa(xx), Burak Süleyman (xx), Burak(xx), Hamza(xx),Ali (xx), Kerem(x)(Dk. 74 Mehmet x)

GOLLER: 90+2 Oğuzhan (Tekirdağspor)

SARI KARTLAR: Ünal (Tekirdağspor) Mert, Kerem, Hamza, Burak Süleyman(Kocaelispor)

TFF 3. Lig 3. grup mücadelesinde Tekirdağspor, son dakikada gelen golle Kocaelispor\'u 1-0 yendi.

6\'ncı dakikada cezaalanı içinde topla buluşan Hamza\'nın sert vuruşunu kaleci Çağan güçlükle çeldi.

30\'ncu dakikada Kocaelispor\'dan Ali cezaalanında buluştuğu topu filelere gönderdi. Ancak hakem ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

64\'ncu dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman\'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi takip eden Kerim\'in vuruşunu İbrahim, kale çizgisinden uzaklaştırdı.

90+2\'nci dakikada Tekirdağ\'ın kazandığı serbest vuruşta topla cezaalanı içinde buluşan Oğuzhan, sert vurup filelere gönderdi: 1-0

Tekirdağspor, Kocaelispor\'u 1-0 yendi.

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