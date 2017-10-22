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Spor

Tekirdağspor - Kızılcabölükspor: 2-3

Tekirdağsporlu 5 taraftar polis tarafından gözaltına alındı Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) STAT: General Basri Saran HAKEMLER:  Enes Kanpara(xxx), Rahman Kalyoncu(xxx), Burak Celep(xxx) TEKİRDAĞSPOR: Çağan(x), Samet(xx), İbrahim Can(x), Ünal(xx) (D

22 Ekim 2017 20:27

Tekirdağsporlu 5 taraftar polis tarafından gözaltına alındı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

STAT: General Basri Saran

HAKEMLER:  Enes Kanpara(xxx), Rahman Kalyoncu(xxx), Burak Celep(xxx)
TEKİRDAĞSPOR: Çağan(x), Samet(xx), İbrahim Can(x), Ünal(xx) (Dk.68 Berk, x), Emre(x),Muhammet(x)( Dk. 59 Fatih x), Rıza(x), Yasin(x), Emre Alan(xx), Nurullah(x)(Dk. 82  Mücahit ), Vedat(x)

KIZILCABÖLOKSPOR: Bahadır(xx), Kaan(xx), Mustafa(xx),Ramazan(xx), Sedat(xx), Ali(xx)( Dk 89 Serkan),Tayfun (x)(Dk. 46 Fatih xx)Gökhan(xx), Taygun(xx), Samet(xx)( Dk. 59 Melih(xx), İlyas(xx)

GOLLER: Dk. 20 ve 52 (penaltı) Ünal (Tekirdağspor)  Dk.42 Ramazan, Dk. 60 Mustafa, Dk. 77 Melih (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Yasin (Tekirdağspor), Gökhan, İlyas (Kızılcabölükspor)
KIRMIZI KART: Samet (Tekirdağspor)

Türkiye 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kızılcabölükspor, deplasmanda Tekirdağspor\'u 3-2 yendi.

20\'nci dakikada Emre Alan\'ın GökhaN tarafından ceza alanı içinde düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ünal, topu filelere gönderdi: 1-0

42\'nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mustafa\'nın ortasını iyi takip eden Ramazan\'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 
1-1

52\'nci dakikada sağ kanattan  Tekirdağsporlu Ramazan\'ın ceza alanı içine yaptığı ortada topun defans oyuncunun eline çarpması üzerine hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı yine Ünal kullandığı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

60\'ncı dakikada sol kanattan Ali\'nin yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Mustafa\'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.


77\'nci dakikada Ali\'nin sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Melih, sert vurup filelere gönderdi: 2-3.

Karşılaşmayı konuk takım Kızılcabölükspor 3-2 kazandı.

Maçın ardından karşılaşmada kötü tezahürat yaptıkları gerekçesiyle Tekirdağsporlu 5 taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar soruşturmalarının yürütülmesi için emniyete götürüldü.

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